張榮恭：台若一廂情願靠美 恐被川普當籌碼賣給陸
美國新任總統川普（Donald Trump）甫於台灣時間21日凌晨宣誓就職，而他進來頻質疑一中原則，讓外界對其就任後的兩岸情勢相當關心。對此，國民黨中評會主席團主席張榮恭強調，台灣若只想著依靠美國，最後恐怕會被當成籌碼賣掉。
張榮恭昨（20）日接受《中評社》訪問時指出，川普提及一中政策與台灣問題時，其實背後看到的都是商業利益，他認為雖然大陸不會把一中原則拿來交易，但如果川普主動把台灣當成籌碼，陸方未必不會買單。
因此，張榮恭認為，台灣必須把自身定位搞清楚，想方設法維持兩岸和平，因為若是台灣的籌碼性質過於明顯，又一廂情願地依賴美國，只會讓自己時時刻刻處於不安定的狀態，最後可能落得被賣掉的下場。
(中時電子報)
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