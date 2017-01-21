談水頭頭是道 黃煌煇疾呼飲用水分離

飛航安全委員會主委黃煌煇從事水利、海洋工程研究40多年，談起水來頭頭是道，他疾呼台灣飲水與用水處理一定要分離，民眾才可喝到更健康的水。

黃煌煇一生研究水，一談到水，他就有說不完的議題，還寫了一本科普教育的書「水之禪」，用深入淺出方式談水的面面觀，從如何正確喝水到水患治理與國土規劃，讓民眾更正確認識水的可愛、兇惡和重要。

飲水方面，他直言台灣的水源受到很多污染，目前自來水廠處理過的水，仍有很多細菌，不能生飲。

黃煌煇認為，台灣是已進入高科技、工業化的國家，飲水與用水的處理卻完全相同，但對飲水來說，標準太低，對用水來說，標準又太高。

黃煌煇建議，政府應想辦法將民眾喝的飲水與洗澡、洗衣、拖地等一般用水的處理分開，飲水與身體健康有關，處理的品質要再提高，一般用水則可降低。

黃煌煇說，從需求量來看，飲水的比例只占5%，用水占95%，將飲水的處理層次提高，成本增加有限，用水的處理層次降低，反而節省更多成本。

黃煌煇說，台灣很多水管管線都已老舊，漏水率約23%，非常浪費，他建議自來水公司應做飲用水分開成本效益分析，並從六都開始推動自來水管線更新，並利用機會將飲用水的水管分開，讓飲水做到可以生飲，民眾喝到更健康的水。

喝水看似很簡單的事，但黃煌煇說，很多人都不懂得正確喝水，總是等到口渴才喝，但當口渴時，代表身體器官已缺水，容易火氣大，應該在還未感到口渴時，就適量地喝水，讓整天都沒有口渴的感覺。1060121

(中央社)