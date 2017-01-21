川普就職演說重點 完整一次看懂
川普今天在國會山莊宣誓就任美國第45位總統，以下為法新社彙整的就職演說要點。
● 還權於民
「我們不僅僅把政權從1個執政團隊轉移到另1個執政團隊，或從1個政黨轉移到另1個政黨，而是把權力從華府交還給你們，美國人民。」
「2017年1月20日將被記得是人民再度成為美國統治者的1天。被遺忘的美國男男女女，將不再被遺忘。」
● 「美國大屠殺」
「太多美國公民存在於1個不同的現實：母親和孩子困在貧窮內城區；鏽蝕的工廠如墓碑般散布美國各地；教育體系充斥著金錢，我們年輕出色的學子被剝奪了求知的權利；犯罪、幫派和毒品奪走太多生命，搶走我們太多還沒發揮的潛力。這場美國大屠殺此時此刻終結。」
● 不再富裕他人
「數十年來，我們富裕了外國企業卻犧牲美國工業；補貼他國軍隊卻可悲的讓我們的軍事資源枯竭；捍衛他國邊界卻不捍衛本國邊界；在海外砸數兆美元而美國基礎建設卻是破爛衰敗。」
● 新願景：美國優先
「從這一天起，新願景將領導這片土地。從這一刻起，只有美國優先。美國優先。每個決策，無論是貿易、稅務、移民還是外交，都將造福美國勞工和美國家庭。我們必須保護美國邊境免遭他國製造美國商品、竊取美國企業、摧毀美國工作機會的蹂躪。保護邊界將為美國帶來繁榮和強大。」
「我們將遵守兩項簡單規則：買美國貨、雇美國人。」
● 消滅伊斯蘭恐怖主義
「我們將增強既有的聯盟關係、形成新的聯盟，團結文明世界來對抗激進伊斯蘭恐怖主義，我們將讓激進伊斯蘭恐怖主義從地球表面完全消失。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。