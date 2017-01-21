川普就職演說重點 完整一次看懂

川普今天在國會山莊宣誓就任美國第45位總統，以下為法新社彙整的就職演說要點。

● 還權於民

「我們不僅僅把政權從1個執政團隊轉移到另1個執政團隊，或從1個政黨轉移到另1個政黨，而是把權力從華府交還給你們，美國人民。」

「2017年1月20日將被記得是人民再度成為美國統治者的1天。被遺忘的美國男男女女，將不再被遺忘。」

● 「美國大屠殺」

「太多美國公民存在於1個不同的現實：母親和孩子困在貧窮內城區；鏽蝕的工廠如墓碑般散布美國各地；教育體系充斥著金錢，我們年輕出色的學子被剝奪了求知的權利；犯罪、幫派和毒品奪走太多生命，搶走我們太多還沒發揮的潛力。這場美國大屠殺此時此刻終結。」

● 不再富裕他人

「數十年來，我們富裕了外國企業卻犧牲美國工業；補貼他國軍隊卻可悲的讓我們的軍事資源枯竭；捍衛他國邊界卻不捍衛本國邊界；在海外砸數兆美元而美國基礎建設卻是破爛衰敗。」

● 新願景：美國優先

「從這一天起，新願景將領導這片土地。從這一刻起，只有美國優先。美國優先。每個決策，無論是貿易、稅務、移民還是外交，都將造福美國勞工和美國家庭。我們必須保護美國邊境免遭他國製造美國商品、竊取美國企業、摧毀美國工作機會的蹂躪。保護邊界將為美國帶來繁榮和強大。」

「我們將遵守兩項簡單規則：買美國貨、雇美國人。」

● 消滅伊斯蘭恐怖主義

「我們將增強既有的聯盟關係、形成新的聯盟，團結文明世界來對抗激進伊斯蘭恐怖主義，我們將讓激進伊斯蘭恐怖主義從地球表面完全消失。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060121

(中央社)