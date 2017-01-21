被捕後首現身 周立波：本來就沒有事

周立波曾在微博曬拿槍照。（圖／取材自周立波微博）

被捕後首現身，周立波微笑說：「本來就沒有事」。（圖／取材自新浪娛樂）

大陸脫口秀演員以冷面嘲諷時事廣受歡迎，19日在美被搜出古柯鹼與槍枝，遭美國警方當場逮捕，並在今以5000美金交保，周立波被捕後首現身，面對鏡頭表示：「本來就沒有事，明天會更好」。

周立波交保後，在妻子與律師陪同下走出法庭，根據《新浪娛樂》報導，周立波微笑表示：「本來就沒有事，明天會更好」，並強調槍枝是合法擁有，但面對記者提問「請問你是持有毒品還是被抓到吸毒」，周立波則沒有回應，隨即離去。

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(中時電子報)