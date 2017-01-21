新北抽驗春節前上市31件水產品 全數合格

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養殖場現場採集送驗樣品。（新北市漁業處提供）

雞年到，要吃美味也要吃安心！農曆春節將至，新北市政府農業局為加強食用水產品源頭管理，進行轄內養殖場上市前水產品抽驗工作。

目前新北市轄區內養殖戶計有114家（陸上魚塭46家，淺海養殖68家），針對達上市體型之31件水產品，包括黑盤鮑魚、九孔、鱒魚、鱸魚及鱘龍魚等，進行多項藥物殘留分析，結果均合乎衛生福利部動物用藥殘留標準相關規定。

選購安心標章認證漁產品，食在好安心

農業局長李玟表示，為保障國人食的安全，本局除對未上市水產品進行抽驗外，並建立「新北市農漁產品安心標章」制度，落實從農場至餐桌的履歷制度精神，積極輔導優質養殖戶完成標章申辦及使用作業。

依據「新北市農漁產品安心標章管理作業要點」第4條規定，申辦本標章之使用人須領有合格養殖登記證或相關漁業證照方得辦理。

(中時電子報)