慶雞年！工藝中心＆移民署邀請新住民DIY金雞蠟燭

為讓大家體驗不同的過年文化，泰國姐妹陳瑪琍帶來泰國粽子與泰國圓子，祝福「雞祥如意」。（工藝中心提供）

新年到、新年到，今年是什麼年來到？原來是雞年來報到，原是光滑沒味道！雙手捏捏自己創造，點燃光明新年好！

農曆新年將近，大街小巷充滿著濃厚的年節氣氛，工藝中心台北當代工藝設計分館特與移民署合作，搶先在過年前1月20日辦理金雞蠟燭DIY活動，邀請新住民參與，讓在台灣的新住民有個大吉大利的金雞年！

本次蠟燭DIY活動，由專業蠟燭藝術創作者陳鴛鴦老師帶領指導製作。利用手的溫度將蠟變軟後，即可開始塑形，依個人創意，在蛋形上加上雞冠、眼睛及嘴巴等，屬於自己的創意手捏蠟燭雞就完成了！除了製作蠟燭DIY外，同時也品嚐泰國粽，讓新住民感受新年幸福能量。

台北當代工藝設計分館除了展出台灣最具代表性的精緻當代工藝，也介紹各國工藝文化。除了辦理節慶活動讓新住民參與，為讓民眾對更加瞭解新住民與其原鄉文化。

台北分館今年度也規劃辦理新住民分享會，邀請新住民現身說法，分享家鄉文化及在台生活，並展現才藝；另外也發掘手藝藝精湛的新住民，展出精彩的創作品，呈現融合了家鄉及台灣文化的工藝作品，預計於4月中旬展出。

(中時電子報)