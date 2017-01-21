郝龍斌：與美交往要護國家利益
美國總統川普（Donald John Trump）就職，中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，期待政府秉持「台灣不是美國棋子，要能維護國家利益」立場與美方交往。
他說，川普強調美國優先，台灣在美國眼中將扮演什麼角色？大量高額軍購、含瘦肉精美豬進口，會不會成為政府「輸誠」方式？
郝龍斌表示，作為商人，川普習慣「交易式的思考」，但台灣一定要注意不能成為「被交易」工具或籌碼。
他說，期待未來川普團隊與中國大陸談判與做決定時「心中有台灣」，但心中的台灣，希望是「友誼」而非「籌碼」。
「兩大之間難為小」，郝龍斌表示，未來在美中關係的變化之中，要保持小心與憂慮，不要因一些形式上的甜頭就沾沾自喜，「口惠」不一定是「實惠」；要知道從商人手上拿任何東西，都有「代價」。1060121
(中央社)
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