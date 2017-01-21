丹佐華盛頓曾經後悔的事

1995年的賣座強片「火線追緝令」，全球票房破百億台幣，火線的佳評如潮，卻是好萊塢一線非裔男星丹佐華盛頓從影生涯難於彌補的憾事之一

布萊德彼特（Brad Pitt）在「火線追緝令」（Seven）裡，飾演初生之犢不畏虎的菜鳥警探，而原先這個角色是相中丹佐華盛頓（Denzel Washington）詮釋，沒想到他居然拒絕了，成就了布萊德彼特日後的如日中天。

這位好萊塢影史上首位兩度獲得奧斯卡金像獎肯定的非裔男星，在日後受訪時坦承，當初會看走眼、錯失機會，是因為覺得這部片內容邪惡又黑暗，沒想到進了戲院看成品，才發現自己大錯特錯，悔不當初。

不過扼腕的不只丹佐而已，螢幕形象總是打落門牙和血吞也要I love my country的席維斯史特龍（Sylvester Stallone），之後自曝Seven的劇組也曾找他軋一角，同樣也因看走眼告訴對方另請高明，與再創事業高峰擦身而過。

可惜類似失之交臂的遺憾在丹佐的從影生涯不斷上演，像是好萊塢永遠的帥哥喬治克隆尼（George Clooney），2007年挑大梁的作品「全面反擊」（Michael Clayton），最初就是打算找拒絕火線追緝令的丹佐擔綱。

丹佐接受時尚雜誌GQ專訪說，很喜歡「全面反擊」劇本內容，可是當初對於初執導演筒的東尼吉羅伊（Tony Gilroy）沒有太大信心。

麥特戴蒙（Matt Damon）主演的「神鬼認證4」（The Bourne Legacy）系列席捲全球票房，就是出自東尼吉羅伊的手筆，於是編而優則導全面反擊，初試啼聲就創下驚人佳績，丹佐華盛頓因想太多，再度與高票房電影角色擦肩而過。

其他還有捧紅衛斯里史奈普（Wesley Snipes）的「刀鋒戰士」（Blade）系列，也是因丹佐華盛頓的一念之差，而無緣扮演殲滅吸血鬼的英雄。

這些他從影生涯的憾事與其說錯過，不如說是抉擇，就好像丹佐最初打算行醫而攻讀生物，隨後改讀政治，某次參加青年營因登台表演頗獲好評，營會結束回到學校調整志願，最後獲頒新聞與戲劇專業的畢業證書。

當然非裔男星在白人當道的好萊塢占有一席之地，憑實力也得有幾分際遇，據說有個常光顧他母親美容院，有預言能力的教會女先知曾斷言，終有一天丹佐將對著百萬人發聲。

回顧縱橫演藝圈約40年的經歷，先別說他曾跨刀多部如數家珍又膾炙人口的佳作，單憑2002年榮獲奧斯卡影帝頭銜，足以留名青史，而他的影響力與受矚目的程度，早已超越女先知當年的預見。

去年奧斯卡因演技項目入圍者「太白」而惹議，今年丹佐華盛頓自導自演改編自他曾獲得東尼獎（Tony Awards）的作品「藩籬」（Fences），被看好可再度入圍奧斯卡最佳男演員獎項。

搬上大銀幕的新作是過往舞台劇的得獎作品，凸顯他演而優編導的功力了得，曾錯過的良機則顯得雲淡風輕而微不足道，至於最後是否能再抱小金人，有緣鍍金不過是錦上添花，即使未能如願得獎，也無損他在影壇的動見觀瞻地位。1060121

(中央社)