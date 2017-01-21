川普就任總統 陸黨媒：盼中美相向而行

川普20日正式就任美國總統，中美關係的新發展備受矚目；大陸《人民日報海外版》21日刊登署名「華益聲」的國際問題專家評論，面對潛在威脅，中國已經向美國新任總統和政府傳遞出清晰信息；並強調找準中美關係定位、把握中美關係方向、管控中美之間分歧等三個方向，希望美國新政府牢記中美關係重要原則，與中國相向而行。

該文以〈期待中美關係站上新起點〉為題表示，川普在候任期間曾針對中國發表負面言論，聲稱美對華貿易逆差讓美利益受損，指責中國故意貶低人民幣匯率來擴大出口，甚至要拿一個中國原則做籌碼與中國就貿易和匯率問題進行談判。

該文表示，上述表態反映出，川普正急於在國內獲取支持。川普在競選期間多次提出要讓就業機會「回流」美國，增加美製造業崗位，將就業問題部分歸罪於對華貿易逆差，在經貿問題上向中國施壓，或許會成為川普履行競選承諾、展示其促進國內發展決心的手段之一。

該文也提到，面對潛在威脅，中國已經向美國新任總統和政府傳遞出清晰信息，並拋出「找準中美關係定位」、「把握中美關係方向」、「管控中美之間分歧」三項中美未來的新期待。

該文強調，對於中美關係的未來，中國一方面奉行對美友好合作，另一方面保持戰略定力；中國致力於深化改革，促進發展，不斷提升綜合國力。文章也表示，中國特色大國外交將保持積極進取態勢，繼續提升國際影響力和話語權，中國有能力適應國際環境變化，有信心應對風雲變幻；希望美國新政府牢記中美關係重要原則，與中國相向而行。

(旺報)