過年也要吃安心！綠色生活館邀民做金棗醬討吉利
過年了，吃喝玩樂是一定要的！尤其過年親友串門子，想要吃吃喝喝有年節的豐盛，也要輕輕鬆鬆省去廚房大作戰，更要貴氣端上桌有什麼撇步呢？
新北市政府農業局20日在新北市綠色生活館召集網友，舉辦了【吃喝玩樂 逗陣好過年】系列活動，邀請「二號公寓 Kitchen&Craft」的氣質主廚楊開瑞帶領大家一起輕鬆做料理，快樂好過年。
過年應景，就要「金金」計較，討吉利！這次特別挑選當季當令，來自宜蘭蘭陽金柑農場綠保友善耕作，農友用心栽種的金棗! 搭配濃郁的莫扎瑞拉起司，混搭中國年味十足、過年不可少的年糕，再加上秘密配方，教大家做討喜又有驚奇口感的「金棗年糕金條」。
吃上一口充滿橙香與口感層次豐富的金條，一定要搭配濃濃年節氣氛的茶飲，酸甜中帶有紅茶清香的「檸檬金棗紅茶」，連五星級飯店都比不上這麼有誠意的Homemade午茶。
農業局長李玟表示，金棗含有很高的硫胺素、菸鹼酸、維生素B6、葉酸和泛酸等維生素B群，健康又營養，最適合過年大魚大肉後品嚐，民眾可在家種植象徵「金來找」的金棗樹，為家裡增添吉祥福氣，並將果實作成金棗果醬。
金棗果醬不只容易存放，招待親友誠意創意都十足，簡單容易、手作超easy，友善身體，並將可食地景的理念融入生活，更友善環境。
(中時電子報)
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