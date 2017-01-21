柯林頓夫婦參加就職 川普稱深感榮幸

我要評比

美國總統川普（Donald Trump）今天帶領眾人起立為其手下敗將民主黨希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）起立致敬，對她與丈夫參加其就職典禮感到「相當榮幸」。

法新社報導，川普與國會議員、內閣提名人及一些顯要共進國會午宴時說道：「當我聽到前總統比爾．柯林頓與希拉蕊．柯林頓今天將要來時，我感到相當榮幸，我希望你們起立歡迎。」

在現場眾人起立與掌聲之中，川普說：「沒有更多的言語可以表達我對他們兩人滿懷的敬意。」

希拉蕊．柯林頓去年11月不幸輸給川普，成為世界最強民主國家首位女性領導人的希望破碎後，就鮮少出現在公眾面前。

這次以一席合身象牙色外套與長褲現身川普就職典禮的她，可說是數月來最受大眾矚目的一次露臉。

希拉蕊與她丈夫被看到手牽手帶著微笑，從就職典禮現場前往國會參加午宴。

希拉蕊在其推特上說：「今天我為我們的民主與歷久彌新的價值觀感到驕傲，我永遠對我們的國家與未來充滿信心。」（譯者：中央社許湘欣）1060120

(中央社)