神明指路 夜夜生歌版主葉韋廷圓電音夢

一場創業競賽，電子音樂「夜夜生歌」臉書粉絲專頁版主葉韋廷被評委「打槍」；他不服輸努力學習且碰上神明籤詩「指路」，如今專頁超過5萬人按讚，葉韋廷用「手指」逐步圓夢。

25歲的葉韋廷畢業於世新大學傳播管理學系，目前是某報社文字編輯，但另一個身分是電子音樂圈中小有名氣的夜夜生歌版主，也是英國某電子音樂經紀公司台灣區顧問，分析台灣電音市場走向。

葉韋廷說，從小就愛聽歌手羅百吉的電子音樂，喜歡那種輕快節奏、很「台」的感覺；高中參加熱舞社，幫社團剪接音樂；進入大學後聽到David Guetta（大衛庫塔）的電子音樂，一頭栽進電子音樂世界。

「你曾不相信我的夢想，但這個『結果』卻是支撐我走下去的力量。」葉韋廷說，大學時系上辦創業競賽，他與朋友提出夜夜生歌構想，想藉平台推廣電子樂，並辦相關活動，進而成為商業行為，最終未進入決選，這彷彿代表評委覺得這個計畫不可行。

葉韋廷不願夢想就此打住，在無音樂基礎情況下，自費找知名DJ學習，也免費到朋友的派對表演；為練膽量，葉韋廷與朋友到淡江大學操場旁司令台，在眾多運動者面前練習、培養膽量，加強基礎，讓他更熟悉混音器操作。

夜夜生歌部分，葉韋廷說，一開始的操作模式與其他電音類網站相似，多以分享相關文章為主；1年多後，葉韋廷發現台灣電子樂迷開始增加，一些網站或臉書社團開始加入電子音樂，並多以花邊新聞為主，吸引網友點擊，反觀自己寫的文章太硬、無聊，沒人看，經營陷入瓶頸。

「歸零再出發！」葉韋廷表示，去年2月與朋友去萬華龍山寺求籤詩，他們都求姻緣、工作，自己不知求什麼，就求音樂發展，沒想到抽到「下下籤」；廟祝解籤後說，「神明認為你毛還沒長齊就想飛，應該想想初衷吧」，給了他當頭棒喝。

葉韋廷回想，當初創立夜夜生歌，是想每天和網友分享一首電子音樂，因此他埋首於電音曲目裡尋找瑰寶，想給網友不同於一般電音的曲目，最後敲定「輕電音」為夜夜生歌主軸，繼續挖掘下一個會紅的電音類型，養成他每天至少要聽50首電音曲目習慣。

如今，夜夜生歌在電音圈中小有名氣，也累積超過5萬4000名網友按讚。葉韋廷笑說，到現在還是有人會誤以為夜夜生歌是情色社團，畢竟「夜夜笙歌」有一種色色的感覺，但它是電音分享與討論平台。

葉韋廷說，還比不上國內、外許多DJ，表演經歷也沒有「填滿」的一天，但他要證明，自己的提案可行；此外，為訓練文筆，他也到報社當文編，訓練文字功力，用更精確、簡潔文字，向更多人推廣電音。1060121

(中央社)