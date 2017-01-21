川普就任美總統 簽署首道行政命令
美國總統川普今天在就職遊行結束後不久，在橢圓形辦公室簽署他第1道行政命令，在國會決定如何廢除替換歐巴馬醫療法的同時，指示相關部門鬆綁「歐記健保」監管負擔。
路透社報導，川普還簽署國防部長馬提斯（James Mattis）和國土安全部長凱利（John Kelly）的職權。這兩人的任命案今天都在參議院過關。
此外，全國公共電台（NPR）報導說，川普的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）今晚也準備了給各聯邦單位的備忘錄，下令凍結政府規定。目前不清楚這道命令是否可追溯用於卸任歐巴馬執政團隊的油管規定。（譯者：中央社蔡佳敏）1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。