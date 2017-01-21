川普就任美總統 簽署首道行政命令

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美國總統川普今天在就職遊行結束後不久，在橢圓形辦公室簽署他第1道行政命令，在國會決定如何廢除替換歐巴馬醫療法的同時，指示相關部門鬆綁「歐記健保」監管負擔。

路透社報導，川普還簽署國防部長馬提斯（James Mattis）和國土安全部長凱利（John Kelly）的職權。這兩人的任命案今天都在參議院過關。

此外，全國公共電台（NPR）報導說，川普的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）今晚也準備了給各聯邦單位的備忘錄，下令凍結政府規定。目前不清楚這道命令是否可追溯用於卸任歐巴馬執政團隊的油管規定。（譯者：中央社蔡佳敏）1060121

(中央社)