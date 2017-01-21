敏感族注意 雲嘉南及高屏空氣不佳

我要評比

行政院環境保護署今天指出，上午9時，中部、雲嘉南、高屏等部分測站達到橘色警示等級，即對敏感族群不健康。

根據環保署空氣品質監測網，約9時，空氣品質指標（AQI）顯示，包括竹山、白河、台南、鳳山、仁武、金門等測站，達到橘色警示對敏感族群不健康。

環保署說，對敏感族群不健康是指一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動。學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。

對有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060121

(中央社)