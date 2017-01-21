NBA》韋斯布魯克霸氣回嗆：只為總冠軍打球
眼見今年全明星賽西區後場先發，遭勇士柯瑞與火箭哈登搶走，就算不少媒體與球迷替他喊冤，雷霆後衛韋斯布魯克21日雖感遺憾，卻仍選擇霸氣回嗆，「就這樣吧，這就是生意與比賽本質，我不是為了全明星賽打球，只為總冠軍！」
畢竟以本季韋斯布魯克的場均大三元數據，加上個人包辦21次大三元的瘋狂演出，竟然還是無法獲取球迷、媒體，甚至其他球星的投票青睞，如願擠進西區明星隊先發，就算最後他替補入選西區明星隊，感覺還是差了一截。
「我只須好好打球就對了，每場比賽我都努力打出高水平，你們知道只要努力就有回報，我會繼續做現在正在做的，用正確方式打球，一切順其自然，」生涯5次入選全明星賽，其中1次先發、兩次奪下全明星賽MVP的韋斯布魯克說。
「如果能夠入選全明星賽，那是莫大的榮耀，不過入選並非理所當然的事，就跟我所強調的，我不是為了全明星賽打球，有些球星的目標或許是為了全明星賽，但我不是，我只想變更強，然後拿下總冠軍。」
(中時電子報)
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