MLB》昔洋基超級新秀 張伯倫當釀酒人

張伯倫大聯盟生涯前19戰，24局三振34打者，相當驚人，曾被視為洋基終結者接班人。(美聯社資料照)

(10:10更新 張伯倫在洋基風光史)球迷還記得昔日洋基超級新秀張伯倫(Joba Chamberlain)嗎？今傳出釀酒人簽下這位31歲右投手來補強牛棚，推測應是小聯盟合約。張伯倫去年在印地安人隊，出賽20場，自責分率2.25，平均每9局送出8.1三振、5保送，7月就被釋出。

張伯倫曾是洋基的寵兒，也是王建民好友。2007年8月7日，張伯倫在大聯盟初登板，21歲的他，後援2局無安打、無失分，有2保送，最快球速99哩(約159公里)。張伯倫生涯前19場比賽，24局三振34位打者，相當驚人，一度被視為是終結者李維拉(Mariano Rivera)的接班人；可惜之後幾年投球失去昔日水準。

(中時電子報)