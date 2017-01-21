看川普就職總統 游錫(方方土)籲兩岸深思民主

我要評比

前行政院長游錫(方方土)今天說，看到美國政治人物如前國務卿希拉蕊．柯林頓能放下選舉期間的競爭，出席美國總統川普的就職典禮，他認為值得台海兩岸好好思索。

游錫(方方土)這次代表總統蔡英文，率祝賀團出席川普的宣誓就職儀式，下午接受台灣媒體訪問時，分享他的觀察與感想並做上述表示。

他說，美國是老牌民主國家，不論選舉期間如何競爭，政權能和平輪替，很值得台灣參考，他也建議中國能參考與思索，這就是民主的價值。

游錫(方方土)提到，讓他印象深刻的是，尤其是當希拉蕊．柯林頓到達就職典禮現場時，他聽到不少川普支持者也發出讚嘆聲，讓他感受深刻，他說，這也值得台灣深思，是不是能這麼做？

另外，他還提到，美國的總統就職典禮是在象徵代表人民監督行政權的立法機構前舉行，這是「人民至上、國會第一」之意，和台灣不同，他認為，或許台灣可思考在克服場地因素後，也能移至立法院舉行就職儀式。

至於返台後會和蔡總統分享此行哪些所聞與建議，尤其在川普就職演說中強調「購買美國製造、雇用美國勞工」，強調美國優先，台美經貿關係又面臨哪些機遇與挑戰？

游錫(方方土)指出，如果川普終止跨太平洋夥伴協定（TPP），他建議台灣應加速推動與美國簽訂自由貿易協定（FTA），他說，這次拜訪許多美國國會議員，也表達這一看法。

他認為，台美若要簽署FTA，對台灣來說，機會與挑戰兼具，至於深化台美經貿，他則建議聚焦在創新產業，過去台美間資通訊產業的分工模式很密切，可作借鏡，讓台美經貿共榮。

川普已上任，白宮網站全面更新為他的相關內容，並將他競選時提出的政見撤銷跨太平洋夥伴協定，列入川普「美國優先」的外交政策中，並提到川普將重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）。1060121

(中央社)