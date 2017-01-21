黃百齡引進台灣風 采風樂坊5月訪紐約

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紐約皇后區植物園建園70年來首位華裔董事長、來自台灣的黃百齡正式走馬上任。繼連續3年舉辦台灣蘭花展後，今年5月將邀請采風樂坊來美演出，讓紐約客欣賞台灣高規格音樂。

對於首位亞裔董事長，紐約市華裔市議員顧雅明、紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）深信，活動力十足的黃百齡，一定可以將皇后區植物園建構成多元文化交匯平台、皇后區最佳心靈休憩中心。

皇后區植物園園長拉瑟特（Susan Lacerte）期盼黃百齡就任後，擴大植物園使用功能，進一步強化與皇后區、法拉盛社區互動關係。

黃百齡表示，將引入更多中華文化元素，今年5月將邀請台灣著名采風樂坊前來表演，讓喜歡音樂者不必遠赴台灣即可欣賞高品質音樂。

另外，過去幾年深受各界好評的台灣蘭花展，今年除繼續辦理外，還計畫擴大規模，讓更多花農參加，帶動地方經濟。而今年農曆年將先舉辦遊行及植物園導覽活動，擴大各界參與。1060121

(中央社)