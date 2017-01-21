川普就職演說劍出鞘 向美政界宣戰
從外表看來，川普入主白宮，大家行禮如儀，政權和平轉移，政治對手像在每4年一次的大典中般，彼此握手寒暄，一切都如此傳統而令人熟悉。然而，這全是假象。
英國《衛報》（The Guardian）20日在社論中指出，川普在發表政治演說的同時，儼然已向這些傳統所象徵的一切宣戰。他所說的話不像林肯、羅斯福，甘迺迪或雷根那樣振奮人心。但他所傳遞的訊息再清楚不過了，他來，就是要粉碎政權和平轉移所象徵的虛假團結與傳承。而他或許成功了，1933年羅斯福要世人克服恐懼，時至2017年，川普卻要世人膽戰心驚。
社論中指出，川普的演說辛辣、浮誇而陳腐。對美國政界充滿了憎恨與輕蔑。他演說的對象是那些投他票的選民，而不是那些沒投他票的大多數美國人。
社論中痛批，演說中對種族幾乎隻字未提，而強調美國優先的國家主義既粗鄙又無恥。演說顯示，他對即將設法以意志力馴服的華府充滿不屑。
事實上，早在他開口前，華府便忐忑不安，不知道川普上任可能意味著什麼，而世人也七上八下，不知道美國會發生什麼事。而川普所說的一切，都證實了他們的直覺是正確的。
社論指出，歷任美國新總統上台，通常都會承諾帶這國家走上新的道路。但如果川普的話真的可信，那這意味著華府將經歷有史以來最大的變動。
(中時電子報)
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