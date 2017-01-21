川普正式上任 外交部盼與美攜手合作

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美國總統川普（Donald John Trump）及副總統彭斯（Michael Richard Pence）已於美東時間20日中午宣誓就職，外交部上午表達誠摯祝賀之意。

外交部指出，他們宣誓就職後，成為美國第45任總統及第48任副總統，中華民國政府向川普總統及彭斯副總統表達誠摯祝賀之意。

外交部強調，台美基於自由、民主及人權等共享價值，秉持互信、互惠及互利之原則密切合作，雙方不論是在政治、安全、經濟與文化等層面上均有緊密的關係，已建立了雙邊關係之厚實基礎。

外交部說，中華民國政府期盼在此基礎上，持續與美國新政府攜手合作，積極強化雙邊關係，並持續為促進亞太地區之和平、穩定與繁榮共同努力。

(旺報)