NBA》公牛想找波許 韋德：我怎麼不知道

韋德在21日的發言，幾乎宣告波許下季可能加盟公牛是個假消息。(美聯社資料照)

21日傳出如果波許遭到熱火釋出，公牛打算下個球季跟波許簽約的謠言，沒想到最震驚的人，竟是波許的好友兼多年隊友韋德，「我是公牛球員，都不知道這個消息，這對我來說是個大新聞，因為波許是我好友之一。」韋德說。

難怪韋德反應會如此驚訝，因為本季從熱火跳槽家鄉球隊公牛的他，曾跟波許在熱火一起拿過兩次總冠軍，假如公牛高層真的有意招攬波許，怎麼可能不先跟韋德打聲招呼，因為有了韋德幫忙招募，波許加入公牛機會自然大增。

「但對波許來說，最重要的還是健康(先前他因血凝塊問題停賽)，他現在甚至無法打球，」韋德說，「不過籃球是他最愛的運動，我很肯定他當然很想重新復出，但我知道他的恢復情況，現在並非最佳時機，就算下個球季也不太可能。」

韋德的說法幾乎粉碎波許加盟公牛傳聞，甚至他還補充，「我知道波許最關心的是自己健康與家人，總有傳言會把他與他的好友連在一起，每個人都知道他是我好友，也許消息就是這樣傳出，補充一下，他從來沒跟我提過這件事情。」

(中時電子報)