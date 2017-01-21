港府拓展商機 一帶一路成重點

特派員看世界專欄香港行政長官梁振英日前發表離任前的最後一份年度施政報告，這份報告重點提到「一帶一路」，希望它可為香港經濟帶來動力。

自從北京方面提出「一帶一路」的構想後，梁振英就予以大力配合，並成立「一帶一路」辦公室推動相關工作。

雖然梁振英即將離任，但從他發表的報告來看，爭取「一帶一路」的商機，已成為香港當局的長遠政策。

梁振英在報告就指出，香港政府將會繼續全力支持「一帶一路」倡議，憑著「一國兩制」及其他優勢，充分發揮「超級聯繫人」的作用，並配合大陸「走出去」的策略，為青年人創造機會，也為未來幾十年的社會和經濟發展添加動力。

他建議加強「一帶一路」辦公室的人手和資源，包括開設新職位，以確保辦公室可以更有效和持續地推展「一帶一路」的工作。

在報告中，他又提到，北京方面將於5月在北京舉辦一個自「一帶一路」倡議提出以來最高層次的國際合作高峰論壇，港方現正籌備參加。

從梁振英的報告及媒體對「一帶一路」的分析看，當前港方對「一帶一路」有以下期許：

一、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）已邀請香港加入成為成員，港府期望今年中前完成相關程序。一旦完成加入程序，香港將會爭取亞投行在港設立分行，爭取香港為亞投行在項目融資、發債、投資、財務管理及外匯管理等方面提供支援。

二、「一帶一路」沿線地區對專業服務需求殷切，香港可為沿線國家提供相關培訓。在港府的推動下，港鐵學院正與幾個國家的鐵路營運者進行初步探討。

機場管理局成立的「香港國際航空學院」，上月也與法國國立民用航空學院簽訂協議，合作培訓本地及區內的航空專才。

二、 香港電影業也要利用「一帶一路」的優勢，香港政府會在今年起組織「一帶一路」推廣團，到伊朗、印尼、馬來西亞、印度等有潛力的國家，吸引電影界來港進行後期製作和、取景及協拍工作。1060121

(中央社)