歌手成董事 江蕙拜早年樂當義工

江蕙拜早年。（圖／取材自YouTube、江蕙臉書）

台語天后江蕙。（圖／本報系資料照片）

歌手江蕙（二姊）退出歌壇後，透過全聯善美的文化藝術基金會曬出影片，向外界問好、拜早年，二姊在影片中透露從歌手身分轉換成董事，坦言一開始不太習慣，不過由於基金會是公益性質，江蕙也樂意受邀當義工。

江蕙去年經歷遭歹徒闖入家中毆傷，江蕙弟弟也受波及，二姊也表示：「去年讓大家擔心了，也謝謝大家對我的關心」，並向民眾拜早年「祝福國運昌隆，人人平安健康喜樂」，並呼籲大家結合力量、一起做公益。

(中時電子報)