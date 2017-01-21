川普簽總統行政命令 凍結歐巴馬健保

川普在媒體的見證下，簽署第一份行政命令。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)週五簽下他第一份行政命令，限制前任總統(Barack Obama)創立的健保造成的「經濟負擔」，並準備廢除這個健保，川普在競選時就將此舉視為首要任務。

根據法新社(AFP)報導，白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)表示，這個行政命令是要降低常被稱為歐巴馬健保的病人保護及可負擔健保法（Patient Protection and Affordable Care Act）造成的經濟負擔，並且預備要撤銷這法案。根據路透社(Reuters)報導，白宮也發出一份備忘錄，指揮所有政府單位立即凍結歐巴馬健保相關法規。

共和黨一直認為歐巴馬健保成本過高，並且越來越像歐洲的、社會主義式健保，儘管這個健保受惠上百萬名沒有公共健保或公司健保的美國人，並且使得美國沒有健保的人口從2010年的16%降到2016年的8.9%。

盡管川普說歐巴馬健保應該被同時撤銷和遞換，但路透社報導，美國國會的共和黨員還沒有產生出替代的健保計畫。目前共和黨表示，將快速投票通過一連串替代方案，以確保新舊健保之間不出現斷層，並撫平保險業的不安。

目前美國只有3分之1的人有公共健保，只有半數人有公司健保，大約7%沒有公司健保或是自雇者是保其他個險。歐巴馬健保基本上規定所有人都要獲得健保，並提供沒有錢繳健保費的人聯邦補助金，共和黨認為前者太過強迫人，後者成本過高。

(中時電子報)