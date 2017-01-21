大學學測第2天 考生忍低溫應考

大學學測21日舉行第2天考試，考生們在走廊上相互交流等待進入考場，學校的家長會也到考場為學生打氣加油。（姚志平攝）

大學學測21日舉行第2天考試，由於冷氣團籠罩，不少考生戴著口罩應考。（姚志平攝）

大學學測21日舉行第2天考試，考生們在走廊上相互交流等待進入考場，學校的家長會也到考場為學生打氣加油，另一方面，由於冷氣團籠罩，不少考生戴著口罩應考。

(中時)