小賈姬就職典禮唱國歌 評價毀譽參半

實境選秀節目走紅的少女歌手小賈姬（Jackie Evancho），今天在川普就職總統大典獻唱美國國歌，觀眾評價毀譽參半。

現年16歲的小賈姬，2010年參加美國熱門實境選秀節目「美國有人才」（America's Got Talent），演唱普契尼歌劇當中詠嘆調「親愛的爸爸」（O mio babbino caro）等古典女高音歌曲。雖然最後未能如願拿下冠軍，但當季亞軍的頭銜已經讓她在演藝圈打響知名度。

在今天川普就職大典上，小賈姬在萬眾矚目之下現場獻唱美國國歌，雖然一開始有點不穩，但仍中規中矩唱完整首歌曲，高音部份也展現唱功實力。

透過全美電視實況轉播，觀眾評語有好有壞，推特等社群網站都有網友熱烈討論，有網友認為她表現很棒，稱讚她「妳是搖滾明星」，但也有網友毫不留情地在推文中點名她，並回應寫道「實在糟透了」。

演唱結束後，出生於匹茲堡的小賈姬接受TMZ娛樂網站訪問時表示，上台之前她其實非常緊張，小心翼翼完成演出之後，她看到新任總統川普對她豎起大拇指。1060121

(中央社)