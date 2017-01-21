子宮外孕奪命 疏失醫賠300萬獲緩刑

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新竹蘇姓婦產科醫師被控未診斷出腹痛的孕婦為子宮外孕，僅給抗生素及止吐針，孕婦返家昏厥送醫後不治。台灣高等法院認定醫師有過失，審酌賠家屬新台幣300萬元，給予緩刑5年。

判決指出，鄭姓女子自行驗孕發現懷孕，民國99年11月5日前往醫院檢查，醫師以陰道超音波檢查，看到子宮內有胚囊，但還沒測得心跳，診斷為早期懷孕，囑咐3週後回診追蹤。

不過，4天後鄭姓女子腹部劇烈疼痛，由婆婆陪同前往蘇姓醫師開的診所就醫，主訴暈眩、下腹疼痛、已懷孕並告知4天前到醫院檢查發現子宮內胚囊。蘇姓醫師以腹部超音波檢查，未發現子宮內有胚囊，疏忽鄭姓女子出現子宮外孕病症徵兆，給予口服抗生素等藥，讓鄭姓女子返家休養。

鄭姓女子中午在家服用鮮奶及藥物後，開始嘔吐，婆婆致電診所，蘇姓醫師答稱藥物繼續服用，多補充蛋白質及水分，如果嘔吐未改善再回診打止吐針。鄭姓女子嘔吐不止，晚間7時許，被家人帶往診所，卻因腹部疼痛致全身乏力而無法下車行走，蘇姓醫師到車上診療，替鄭姓女子打止吐針表示，只需返家休息及補充水分。

鄭姓女子隔天凌晨1時許，因腹部劇烈疼痛而尿失禁及昏厥，被送往台台灣大學醫學院附設醫院新竹分院急診，確診為子宮外孕，胎兒撐破右側輸卵管，導致腹內長時間大量出血，經緊急剖腹急救手術，病情未有改善，昏迷14天後不治死亡。

一審法院審酌蘇姓醫師任婦產科醫師20多年，學經歷俱佳，清楚子宮外孕的病症及危險性，卻未善盡職責，輕忽病患症狀，以致錯失適時給予被害人正確妥適治療機會，過失程度非輕，依業務過失致死罪判刑2年。

全案經上訴，高院審酌蘇姓醫師願賠償家屬300萬元，駁回上訴，維持一審刑度，並宣告緩刑5年。全案還可上訴。1060121

(中央社)