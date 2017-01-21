川普就職 示威者與警混戰近百人被捕

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美國總統川普今天宣誓就職，但在幾條街區外，數百名穿戴面罩黑衣、扛著無政府主義旗幟的示威人士，在華盛頓市中心砸破窗戶、縱火，並與鎮暴警察混戰。

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，川普就職日，華盛頓全市都有反對川普的和平示威，但警方仍逮捕超過90名破壞公物的滋事群眾。

就職典禮開始前，有400到500名丟擲石塊的示威人士和鎮暴警察爆發衝突，警方則使用催淚瓦斯，這是數小時內該區發生的第二次暴力衝突。

當川普的車隊從賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）通往白宮，數條街以外的示威群眾砸毀一輛豪華轎車的車窗後縱火燒車。

法新社一名記者目睹，當示威者封鎖交通並縱火燒垃圾桶、高喊「不是我的總統」、「我們反對總統川普」時，國民兵也開始戴鋼盔與防彈背心。

稍早，一些戴面罩的年輕人從和平示威的群眾裡冒出，他們踢翻垃圾桶，並砸破商店、銀行和速食店的窗戶。

有2名警官受到輕傷，約95人因破壞公物而被捕。（譯者：中央社陳亦偉）1060121

(中央社)