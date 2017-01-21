鄭明典：氣溫會持續偏低

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天表示，有東北低壓發展，會持續將主高壓冷空氣往南推，加上日本低壓接力將冷空氣往南送，冷平流持續，台灣氣溫會持續偏低。

氣象局說，昨晚到今晨是強烈大陸冷氣團影響最明顯的時候，中部以北、宜蘭低溫只有攝氏11度左右，南部及花東也僅13度到15度，尤其中部以北及宜蘭沿海空曠地區可能出現10度低溫。

鄭明典上午在社群網站臉書（facedbook）貼文表示，昨天一個小分裂高壓快速南下，小高壓伴隨的冷空氣隨之影響台灣，帶來一陣快速降溫過程。不過，這個分裂高壓尺度小，移速快，很快就出海，台灣北部由偏北風轉成東北風，東北風在海面時間略長，水氣增加但溫度也略上升。水氣增加提高雲量，夜間輻射冷卻減弱，白天日照增溫也會減弱，日夜溫差變小。1060121

(中央社)