台塑排汙賠償金 越南第2波提撥給災民

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台塑河靜鋼廠去年4月排汙造成越南中部海洋環境事故，遭當地政府罰款5億美元。越南政府已完成第1波對受損民眾的賠償金支付，並於日前再提撥1.68兆越盾，進行第2波賠償。

越南政府去年10月開始依照損失情形對受損民眾展開賠償支付，第1波將3兆越盾（約1.33億美元）賠償金額撥給受損的河靜（Ha Tinh）及順化（Hue）等中部4省當局，對受到直接影響的民眾賠償善後。

越南媒體報導，政府日前批准財政部繼續把由台塑賠償的1.68兆越盾（約7457萬美元）金額，撥款給上述中部4省，以展開第2波賠償工作，其中向河靜、廣平、廣治和順化分別撥出5600億、7600億、1600億和2000億越盾。

報導指出，越南政府要求財政部確保資金按期足額到位，同時指示地方相關部門賠償工作要在公開、透明和公平下進行，確保賠償金盡快發到受損民眾手上。

據估計，台塑河靜鋼廠排汙案已造成逾4萬名漁民失業或工作不穩定，另有約17萬6000人受到間接影響。1060121

(中央社)