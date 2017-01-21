退伍中將休妻 法官：情分蕩然判准離婚

退伍中將陳聲勳不滿續弦妻婚後兩個月離家出走，訴請離婚。一審法院不准，陳聲勳提上訴。台灣高等法院審酌兩造分居超過1年7月，相互指責，情分蕩然，已難維持婚姻，判准離婚。

判決指出，超過80歲的陳聲勳在妻子過世後，經友人介紹，民國104年年2月間與從事珠寶業的曾姓女子結婚，但結婚不到兩個月，雙方生活出現裂痕，曾姓女子離家出走，陳聲勳已對妻子「百分之百反感」，憤而向法院聲請離婚。

一審法院審酌兩造婚前僅交往1個月，個性、價值觀及生活習性須時間適應及磨合，夫妻應學習溝通、忍讓、包容使婚姻達成圓滿，本件婚姻裂痕非不能修復，判陳聲勳敗訴，不准離婚。陳聲勳不服，提起上訴，由高院審理。

高院審酌兩人婚前僅交往1個月，感情及信任基礎薄弱，曾姓女子個性剛烈、絕不認輸，新婚不久就相互適應問題而決裂分居並僵持不下數月，且兩人在104年底在律師事務所協調時，仍不斷相互指責，劍拔弩張，全無任何檢討與反省，終致談判破裂，關係降到冰點。

法院指出，兩造從104年5月間分居至今已1年7月，雙方為保有自我，不願犧牲調整，夫妻間情分蕩然，喪失維繫婚姻意願，本件婚姻關係確有無法回復破綻。兩造為生活作息問題、經濟收支問題而不願相互配合，輕言分居及決裂，兩造婚姻關係難以維持共負責任，判兩人離婚，還可上訴。1060121

(中央社)