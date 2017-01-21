全國童軍大露營在環球科大 3200人參加

一年一度的全國高級中等學校童軍大露營在環球科大舉行5天4夜，共有3200多人參加，今天晚間由教育部次長蔡清華宣布後正式揭開序幕。

「2017全國高級中等學校童軍大露營」由教育部國民及學前教育署委由國立虎尾農工統籌承辦，中華民國童軍總會、中華民國女童軍總會、台灣省童軍會、雲林縣政府及雲林縣童軍會協辦，本次童軍大露營，以「躍動童軍心、永續雲林情」為活動主題。

今年的童軍大露營自1月21日起於環球科技大學校園舉行為期5天4夜盛大年度活動，並由台中市立大甲高工、國立彰師附工及國立民雄農工等校，分別擔任「大智」、「大仁」、「大勇」三個分營區營務工作。本次參與活動共計175校、293小隊、學生2350人、領隊教師302人，加上工作人員逾3200人超越歷年規模。

今年活動號召全國各級服務員及羅浮童軍，以童軍精神與技能為核心，結合雲林地區之特色及文化，規畫多元且豐富的活動內容，提供童軍夥伴一個交流互動及展現自我的舞台。此次規畫之活動共分為儀典活動、童軍技能、興趣活動、探索活動、文化采風、農村體驗、專科考驗等七大項目。

在本次大露營活動中「文化采風」、「農村體驗」更是結合虎尾鎮地方文化而設計的兩大主題項目，「文化采風」搭配「鐵馬探涉」以單車瀏覽農村田野風光，沿途欣賞農博生態園區、高鐵雲林站並可搶先觀賞2017全國燈會現場，一睹「布袋戲文化之光」造型花燈的丰采，參觀虎尾糖廠(總廠)之製糖過程，品味製糖期的小鎮風貌，欣賞虎尾鐵橋體驗五分車，見証虎尾的歷史文化。

(中時)