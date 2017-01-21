竹檢查獲竊盜集團 贓車零件將拍賣

台灣新竹地方法院檢察署日前指揮新竹縣警方，在桃園市查獲竊盜集團，查扣大批遭解體汽車零件，為物盡其用，增加國庫收入，將於23日拍賣，有需求民眾可持證件到現場登記。（新竹地檢署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年1月21日

台灣新竹地方法院檢察署日前指揮新竹縣警方，在桃園市查獲竊盜集團，查扣大批遭解體汽車零件，為物盡其用，增加國庫收入，將於23日拍賣，有需求民眾可持證件到現場登記。

新竹地檢署檢察官林芳瑜去年11月指揮新竹縣政府警察局組專案小組，在桃園查獲竊盜集團的車輛解體工廠，查扣多部失竊車輛與大批已遭解體零件。

查扣的遭解體車輛零件包括儀表板、車窗控制器、汽車音響、音響喇叭、控制面板、行車紀錄器、衛星導航、多媒體影音主機、車用無線電、車燈、化油器、煞車油幫浦、風箱、傳動軸、傳動軸、避震器、碟盤組、後擔總成與各廠牌輪胎等，合計27種項目零件，數量達800多件。

竹檢說，汽車零件保存不易，如於判決確定後再拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，依刑事訴訟法規定，「得沒收或追徵之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞或不便保管、保管需費過鉅者，得變價之，保管其價金」，送請專業機關鑑價後拍賣。

竹檢表示，拍賣會將於23日上午10時在竹檢1樓大廳舉行，想參加拍賣民眾請攜證件於當日上午9時先到現場登記。詳情可上社群網站臉書（facebook）「新竹地檢署拍賣網（竹檢瘋拍賣）」粉絲專頁查詢。1060121

(中央社)