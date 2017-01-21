傳解放軍在瀋陽有新型雷達 監視北韓

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據說，中國大陸解放軍近日在火箭軍的瀋陽蘇家屯基地（51基地）部署了一個新雷達連，目的是監視北韓可能發射的洲際彈道飛彈。

中國人權民運信息中心今天向中央社提供的訊息透露了火箭軍的最新動態，但強調這項消息未能獲得其他消息來源證實。

不過，信息中心表示，有前大陸火箭專家對中心方面說，如果北韓發射洲際彈道飛彈，大陸東北的新型雷達應該可以監控到。

南韓媒體日前報導，北韓製成兩枚新型洲際彈道飛彈，可能隨時試射。

報導表示，南韓有分析認為，北韓可能想藉著美國新總統川普就職時試射洲際飛彈，以顯示軍力。

大陸火箭軍前身為二炮部隊，根據大陸網路上的資料，之前的二炮部隊的總兵力為11萬人，總部設在北京清河。

二炮部隊有8個軍級單位的飛彈基地，包括瀋陽、祁門、洛陽、昆明、寶雞、懷化、西寧，其中第51至56號為發射基地。1060121

(中央社)