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郝龍斌到成功國宅發送春聯。（趙雙傑攝）

現場受到當地里民熱烈歡迎。（趙雙傑攝）

國民黨副主席郝龍斌今日一早前往北市成功國宅發送春聯，除了向大家拜年外，也希望在之後的國民黨主席選舉中獲得大家支持。

(中時)