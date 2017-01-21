這波冷氣團最低溫竟不在清晨！原因是…

大陸冷氣團一波波南下，20日衛星雲圖上出現獨特的「雲街」現象！（取自鄭明典臉書）

什麼是雲街？（氣象局 CWB YouTube頻道）

這波強烈大陸冷氣團為台灣帶來的最低溫出現在昨天（20日）下午，淡水測得10.4度，是全台今年入冬以來平地最低溫。令人疑惑的是，最低溫為何出現在下午，而不是昨天晚上或今天清晨呢？

氣象專家吳德榮在【洩天機教室】專欄表示，原因是昨晚至今晨台灣上空低層雲很多，阻擋長波輻射效應，無法使氣溫更為下降。但這些雲層水氣並不多，僅為北海岸、大台北山區及東半部，帶來非常零星少量的降雨。

雖然最低溫已過，但今（21）日仍受強烈大陸冷氣團影響，北台灣雲量多，整天陰冷；中南部多雲時晴，早晚氣溫低，日夜溫差大。迎風面的北海岸、大台北山區及東半部仍有零星少量的降雨。

明（22）日另一波乾冷空氣又補充進來，明起至下週二（24日）清晨，天氣晴冷，白天氣溫因日照而回升，夜間又有輻射冷卻效應而降溫，日夜溫差擴大；嘉義以北空曠地區，清晨的最低氣溫仍可降至11、12度左右。

至於農曆春節的天氣，吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)的電腦模式模擬，年初一 (下週六28日)台灣仍受東北季風影響，東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區降雨機率提高；北台灣雲量偏多、天氣偏涼，中南部不受影響，日夜溫差很大。

年初二(下週日29日)、年初三(下週一30日)逐漸轉偏東再轉東南風，各地氣溫逐日回升、天氣回暖，東半部易有局部短暫雨。

(中時電子報)