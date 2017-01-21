年改是壓榨！黃創夏：勞工為小英心中最「軟土深掘」的一塊

黃創夏認為，蔡政府的年金改革其實只是繼續壓榨勞工；此為勞工示意圖。（中時資料照／姚志平攝）

總統蔡英文曾提及，勞工政策及休假爭議為民進黨心中最軟的一塊，但在《新新聞》前總編輯黃創夏看來，勞工根本就是小英心中最可以「軟土深掘」的一塊。

年金改革方案出爐後，黃創夏以「野武士」為名在《東網》撰文指出，政府表面上看似終結18％，實際卻是繼續壓榨全台逾千萬名勞工，要他們多繳、少領、晚退。

黃創夏表示，年金改革方案將會使得每個月有約四分之一的收入得被「變相徵稅」，如此一來，許多僅領22K的年輕人，恐怕每餐都只能吃吐司配開水。

另外，黃創夏還提到，所謂的改革只不過是「續命」，勞保2036年仍會破產；且雖說調高費率當中的7成會由雇主承擔，但此舉肯定會反映在物價上，甚至使得老闆們為了降低成本，減少聘請正職員工。

因此，黃創夏認為，搞到最後勞工仍只能一籌莫展，他更諷刺地形容，「（勞工）果然是蔡英文口中最『軟』的一塊，軟土深掘，是最好欺騙和壓榨的一塊！」

(中時電子報)