年改是壓榨！黃創夏：勞工為小英心中最「軟土深掘」的一塊
總統蔡英文曾提及，勞工政策及休假爭議為民進黨心中最軟的一塊，但在《新新聞》前總編輯黃創夏看來，勞工根本就是小英心中最可以「軟土深掘」的一塊。
年金改革方案出爐後，黃創夏以「野武士」為名在《東網》撰文指出，政府表面上看似終結18％，實際卻是繼續壓榨全台逾千萬名勞工，要他們多繳、少領、晚退。
黃創夏表示，年金改革方案將會使得每個月有約四分之一的收入得被「變相徵稅」，如此一來，許多僅領22K的年輕人，恐怕每餐都只能吃吐司配開水。
另外，黃創夏還提到，所謂的改革只不過是「續命」，勞保2036年仍會破產；且雖說調高費率當中的7成會由雇主承擔，但此舉肯定會反映在物價上，甚至使得老闆們為了降低成本，減少聘請正職員工。
因此，黃創夏認為，搞到最後勞工仍只能一籌莫展，他更諷刺地形容，「（勞工）果然是蔡英文口中最『軟』的一塊，軟土深掘，是最好欺騙和壓榨的一塊！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。