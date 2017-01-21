NBA》盧比歐走定？灰狼要跟活塞互換控衛
最近繼續積極兜售主控「西班牙金童」盧比歐的灰狼，總算幫他找到新東家了嗎？《ESPN》21日爆料，灰狼已跟活塞展開接觸談判，目標是互換先發控衛，也就是拿盧比歐去換回雷吉傑克生，甚至灰狼還願意「二換一」。
儘管傳球天賦洋溢，可惜盧比歐的投籃能力逐年降低，儼然形成灰狼場上的進攻最大漏洞，為了補起這個洞，灰狼早已展開兜售盧比歐的計畫，畢竟他們擁有「雙狀元」唐斯與威金斯，還有兩屆灌籃大賽冠軍拉文，未來主軸逐漸成形。
所以如今灰狼打算拿出盧比歐當作交易籌碼，甚至不惜搭上替補射手穆罕默德，跟活塞換來雷吉傑克生的態度明確，只看活塞願不願意點頭而已，畢竟傑克生看起來也跟活塞當前體系不太合。
因為活塞本季在傑克生受傷(左膝)缺席期間，開季還拿11勝10敗，沒想到當他宣告傷癒復出，活塞戰績反而只拿9勝14敗，或許活塞也該換出傑克生，找來盧比歐可能是不錯選擇，一切就看兩隊高層怎麼想了。
(中時電子報)
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