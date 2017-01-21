染毒入監30年 能幫老人送餐好珍惜
53歲陳文錦有小兒麻痺，從小染毒癮，進出監獄12次，在牢中度過30年。現在他當志工，每天送餐給獨居長者，「這是我人生第一份工作，我很珍惜」，要送到不能送為止。
陳文錦是台北醫學大學附設醫院送餐服務的送餐志工，因3歲一場高燒，造成小兒麻痺，走路微跛，每次送餐時，總有長者體貼他行動較不便，還要爬樓梯送餐太辛苦，會直接到1樓等他。
陳文錦從小是隔代教養，年輕時走偏差，因為好奇使用第一級毒品，接二連三產生毒癮，「就成了被毒品綑綁的人」。從16歲開始，陸續進去監獄12次，過了30年的牢獄生活。
只有國小畢業、又是小兒麻痺，還有毒癮紀錄，陳文錦說，「如果你是老闆，你會用這樣的人嗎？」。他從來沒有工作，口袋總是空的，以前一時想不開就會再墜入毒品深淵，為了買毒就會做些危害社會的事情，陷入惡性循環，直到在監獄中找到信仰，才有力量斷掉毒癮深扎在體內的根。
陳文錦出獄時已47歲，根本不敢想能找到工作，接受福音機構幫忙，有2年時間不敢踏入社會，怕再受誘惑。當時教會裡剛好有一名90幾歲的獨居長者，生活需要人照料，就問陳文錦願不願意投入幫老人送餐行列。
上天幫陳文錦開了一扇窗，讓從來沒有正規工作的他，得到工作的成就感、認同感，也從跟長者熱絡的互動中得到溫暖。雖然生命歷程中帶著傷痕，但在這份工作中被接納、包容與撫平。
「這是我人生第一份工作，我真的很珍惜，要一直送餐到不需要我為止」，陳文錦談到送餐工作時，臉上帶著大大的笑容，眼睛幾乎瞇成一條線，聲音也充滿熱情。
深陷毒癮的人，身體就像住著不斷啃食的蟲，就算想脫離毒品，也會因為癮頭而不斷加碼。陳文錦說，出獄至今已經7年，沒有再碰毒品，這是上天給他的一個機會，讓他把失去的人生再精彩活過。1060121
(中央社)
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