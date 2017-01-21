連續針對川普幼兒發文嘲諷 女星惹議
喜劇影集「摩登家庭」女星茱莉鮑溫（Julie Bowen）今天在總統就職典禮期間，多次針對新任總統川普的十歲兒子，透過Instagram發表嘲諷言語，引發大批川普支持者抗議。
今天美國總統就職典禮正在進行的期間，46歲女星茱莉鮑溫透過Instagram連續發表多張電視轉播畫面截圖，主題都是針對川普的十歲兒子拜倫。
其中一張照片，坐在川普後面的拜倫正好低下頭，茱莉鮑溫寫道，拜倫可能正在玩Gameboy掌上遊戲機，「我不會責怪他的。」
另一張照片，拜倫剛好雙手擺在頭邊，表情詫異，這位女星則寫道：「拜倫，多數選民都跟你一樣感到恐懼。」
拜倫剛好在揉眼睛的畫面截圖，茱莉鮑溫寫道：「當你父親正好隨著摩門教合唱團（Mormon Tabernacle Choir）演唱打著拍子的時候。」
對於轉播鏡頭剛好沒拍到拜倫，她也截圖發表照片寫著：「CNN，不要切到拜倫」。
這位女星很快引來大批網友抗議，有網友回應寫道「他是個才十歲的孩子而已，手下留情吧」。也有影迷留言回應表示，不相信這是茱莉鮑溫會發表的言論，「妳就這樣少掉了一個影迷。」
對於成為爭議焦點，這位女星稍晚回應表示，拜倫只是個孩子，純真表現讓她覺得很喜歡，「我自己的小孩如果參加大型公共場合，可能才會鬧笑話，我只是想讓大家輕鬆一下而已。」1060121
(中央社)
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