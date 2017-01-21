Rain和金泰希將赴峇里島度蜜月

南韓演藝圈情侶Rain和金泰希在各界的關心和祝福聲之中，於19日在首爾嘉會洞天主教堂舉行了婚禮，小倆口將於22日前往印尼峇里島度蜜月，享受甜蜜的二人世界。

南韓「日刊體育」今天報導，因突然發布婚訊而引發廣泛關注的Rain和金泰希，各自公開了親筆信，向支持與關心他們的粉絲表達真摯的感激之情。

另外，合成照網站morphthing.com製作並公開Rain與金泰希「未來寶寶」的預測照片。

公開的照片中有一張兒子和一張女兒的照片，兩個孩子都是大眼睛、雙眼皮，擁有立體的五官，相當吸睛。

據報導，看到「未來寶寶」預測照片的網友們紛紛表示，「期待看到他們的寶寶」、「一出生媽媽是金泰希、爸爸是Rain，多好啊！」、「國寶級夫婦的國寶級孩子」等。1060121

(中央社)