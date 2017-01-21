台鐵花東實名制車票 10分鐘賣光

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今年春節台鐵花東線8班實名制列車今天開放網路訂票，台鐵表示，各班次在開賣10分鐘後就訂票額滿。

為解決過年過節花東人返鄉一位難求問題，台鐵今年春節加開8班實名制列車，車票今天清晨6時開賣，台鐵表示，開放訂票約10分鐘，各車次車票都銷售一空。

台鐵提醒，實名制列車不開放網路付款、超商、郵局及對號列車自動售票機取票，訂妥車票的民眾請備齊身分證明文件，於兩日內到台鐵各電腦連線售票站完成取票，逾期未取的車票，台鐵將於23日上午9時重新釋出。1060121

(中央社)