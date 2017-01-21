川普夫人送禮蜜雪兒 網友KUSO逼問裝啥

我要評比

歐巴馬和妻子蜜雪兒今晨在白宮迎接美國新總統川普伉儷，川普夫人梅蘭妮亞贈送蜜雪兒1個禮物後，網友搞笑留言，逼問這個蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）經典藍盒究竟裝何物。

「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，民眾上推特（Twitter）搞笑留言和貼圖，搬出男星布萊德彼特（Brad Pitt）1995年電影「火線追緝令」（Se7en）中「盒子裡是什麼？」的經典台詞。

網友@IamWendums推文：「我好想知道盒子裡是什麼？」然後附上蜜雪兒收禮照片和布萊德彼特電影畫面對比。@Stephenwalrond也猛問「盒子裡是什麼？盒子裡是什麼？」，並附上男子持槍逼問的圖。

報導說，這個禮物盒外觀大而平、長方形，不像是蒂芙尼公司最常裝精緻首飾大小的盒子。

每日郵報網站記者聯絡蒂芙尼公司想探個究竟，但公司守口如瓶，以尊重顧客購物隱私為由拒絕置評。

除了禮物盒內容成謎引發討論，許多人也被蜜雪兒收到禮物後似乎不知道放哪裡的尷尬時刻逗笑。蜜雪兒當時東張西望想找地方放或幫手，但眼前找不到人。不過歐巴馬隨即跳出來解圍，接手禮物後送至屋內。

有人留言說，梅蘭妮亞是把「她的演說還回」蜜雪兒，意指去年梅蘭妮亞在共和黨全國代表大會演說，引爆部分內容激似蜜雪兒2008年演說內容的抄襲爭議。（譯者：中央社盧映孜）1060121

(中央社)