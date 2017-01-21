呼喚習大大 劉樂妍「想坐遼寧號回台灣過年」

劉樂妍又有驚人之語，喊話習大大，竟表示想搭遼寧號回台過年。(取材自劉樂妍臉書)

劉樂妍因「遼寧艦護台」言論大開知名度。(中時資料照片)

驚人言論不間斷！前「女F4」團長劉樂妍，去年赴陸發展，拚事業處境艱辛，沒想到日前發表「遼寧艦護台論」引發正反兩極議論，又槓上立委，讓她知名度暴增，陸媒也搶著訪她，而昨天她又在臉書開炮，要求台灣媒體還她一個「客觀、公平」的報導，接著竟跟中國最高領導人喊話，說想要遼寧號載她回台灣過年，一番話驚呆眾人。

劉樂妍無極限，昨晚她在臉書po文，控訴完某些媒體報導待她不夠公平客觀後，表示既然大官看得到，「那我就再發文，我就賭習大大也看的到」，竟喊話中國最高領導人，「我(在)淘寶買了好多東西要帶回去送給我媽媽，飛機限重只有20kg，我根本裝不下，我想坐遼寧號回台灣過年！」。

她更掛保證，表示遼寧號絕對不會攻打台灣，「因為台灣島上有中國人！」，還說如果台灣的雄三飛彈射遼寧號，「我就在台灣海峽全程直播第三次世界大戰」，一番話讓中國網友看了群情沸騰，留言支持「好樣的，樂妍，你是中華好兒女」、「劉樂妍加油，十多億人民在支持你」。

(中時電子報)