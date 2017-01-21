垃圾破袋檢查 雲林首見暴力妨害公務
雲林縣力行垃圾破袋檢查，首見暴力相向，民眾疑惱羞成怒，推清潔隊員3下，警方今天表示，以妨害公務罪嫌偵辦；雲林縣政府譴責暴力，下午將會同斗六市公所等慰問清潔隊。
雲林縣政府警察局斗六分局說，昨晚8時30分左右，垃圾車在斗六市1處民宅前，王姓清潔隊員破袋檢查，發現余姓民眾垃圾袋內回收不完全，將垃圾袋從垃圾車拿下，要求重新分類。
警方調查，7旬余姓民眾疑惱羞成怒、心生不滿，推清潔隊員3下，幸好王姓隊員沒倒下，回清潔隊後報案。
警方表示，斗六公正派出所立即派員了解，並前往這處民宅附近查訪，查出涉嫌動手的余姓民眾，全案以妨害公務偵辦。
雲林縣力行垃圾分類以達減量，從今年元旦起實施，雲林縣環境保護局表示，初步已見成果，民眾配合度高，全縣每天垃圾量從336.5公噸降到283.5公噸，已開出7張罰單，持續往每天減量100公噸努力。1060121
(中央社)
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