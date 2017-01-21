一見鍾情 流浪狗脫逃犬舍尋「真主」

人與狗之間，真的有「一見訂終生」的緣分嗎？上周末，在加拿大西北地區以極光之旅聞名的黃刀鎮，有隻名叫「泰德」的流浪狗，用無比堅決的行動，證明了這件事。

據加拿大廣播公司（CBC）報導，2歲大的泰德13日被送到黃刀鎮防止虐待動物協會（SPCA），遇見了在SPCA工作的艾比（Abbey Boyd)，吃了她餵食的幾片肉條，雙方互動僅止於此。

但艾比返家後的次日清晨，卻赫然發現泰德靜靜坐在她家門口。位在郊區的動物協會和艾比家之間，相隔5.5公里，中間還隔了個機場。

泰德為什麼脫逃？又是如何找到艾比家的？沒有人猜得透。但泰德與艾比的生命，註定從此改變，他們倆將會擁有對方。

艾比說，那天，泰德剛到流浪動物協會，看起來很害怕，不肯讓任何人帶牠出去散步。她餵了牠幾片起司口味的肉條，希望安撫牠的情緒。

儘管泰德和艾比當天的互動就只有這麼多，但泰德顯然就此認定了艾比。

艾比說，她當天回家後，半夜3時還曾經出門去附近機場工作，3小時後再度返家時，看到家門口有隻狗等在那裡。本來她還有些擔心，不知道這隻狗是哪兒來的，等注意到狗的鼻頭上有道疤痕，才確認那是她昨天第一次見過面的泰德。

「這是我一輩子碰過最奇特的事，儘管這件事有可能純屬巧合，但是在黃刀鎮，任何與動物有關的事，都是一種徵兆。」

艾比說，「這麼多人住在這附近，牠選擇了我家，出現在我的面前，我不可能忽視這樣的徵兆。」

泰德是日本秋田和德國牧羊犬的混種。

德國牧羊犬經常被用來做為警犬。至於秋田犬，在加拿大亞伯達省繁殖秋田犬長達35年的沙德勒（CherylSadler）說，在日本，秋田犬嗅覺靈敏常被用來協助打獵。她飼育的秋田犬有不少是送往卑詩省進行搜救工作，也有一家植樹公司讓秋田犬協助獵熊。

沙德勒說，秋田通常只認定一個主人。艾比對待泰德的態度，一定讓牠銘記在心。但對於泰德只見了艾比一次面，就從動物之家脫逃，沙德勒也感到很訝異，因為通常牠們不會四處晃蕩。「牠們很有決心，主見很強，碰到事情，會全力以赴。」

艾比目前正在辦理領養泰德的手續，她也打算在幾個月內，搬去另一個新家。因為現在她住的地方不准養狗。

在上周末的奇遇之後，艾比和泰德開始和其他的狗一起去散步。「牠會一直逗留在我附近，回頭找我、看著我。」

艾比說，她的人生就此轉變。「我正在建立和牠之間的歸屬感，牠這方面的感受顯然比我更強。牠正等著接收我的愛和關懷。」1060121

(中央社)