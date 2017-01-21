泉州墜直升機 傳為中共31軍武直10

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中國大陸福建省泉州市昨晚發生直升機墜落意外，據說，墜毀的直升機屬於解放軍東部戰區31軍陸航10團，可能是武直-10。

根據中國人權民運信息中心提供的訊息，陸航10團的機場在泉州市惠安縣螺城鎮，離墜毀地點很近，而當地除陸航10團外，附近沒有其他軍用直升機基地。

信息中心指出，陸航10團至少有12架最新的武直-10，夜間飛行的很有可能就是武直-10。

信息中心表示，武直-10問題很多。

大陸媒體昨天報導泉州有直升機墜毀，導致3人受傷，暫未知是否有人傷亡。但事件起因、是否有人死亡和直升機的型號，仍有待官方公布。1060121

(中央社)