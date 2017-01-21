張鐵志：在英國為台灣文化發聲
將接任中華民國駐英國台北代表處文化組長的文化、政治評論者張鐵志今天在社群網站臉書（facebook）表示，3月中旬出發，要在英國好好為台灣文化發聲。
文化部昨天證實，張鐵志將接任駐英代表處文化組長，預計3月底前赴任。
張鐵志表示，感謝文化部長鄭麗君邀請，派駐他去倫敦為台英文化交流貢獻力量。「這個任命對我來說當然是一個極為意外的旅程」。
他說，長期關注與思考如何讓台灣文化更茁壯，且因他不是單一領域創作者，接觸很多不同領域，這項駐英工作就是要幫台灣文化創作者、文化產業走出去，有更多國際交流，等於是過去工作延伸。
談到文化外交，張鐵志表示，「很重要的是對當地文化有一定了解」，並分享西元2012年到香港任號外主編經歷。
張鐵志希望建立台灣藝文工作者在英國的網路，凝聚力量，參與幫忙台英交流。對於面臨外交艱難處境的台灣來說，文化外交實在太重要，「應該去思考台灣對外要呈現什麼樣的文化力量與形象，並且找到新的方法」。
他說，從「公知」到公職，角色轉換當然是巨大挑戰。「事情的本質非常簡單，就是要在英國好好為台灣文化發聲，讓英國強大的文化地圖中，聽見台灣的聲音，希望大家支持，一起前進。」1060121
(中央社)
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