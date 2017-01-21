僑委會春訪團授旗 吳新興盼凝聚僑胞

僑務委員會春節文化訪問團即將前進亞洲7國巡演，僑委會委員長吳新興昨晚進行授旗，表示今年將以「台客」等為主軸，透過音樂與藝術凝聚僑胞向心。

僑委會昨晚發布新聞稿，為迎接農曆新年，特別籌組春節文化訪問團前進亞洲7國巡演，吳新興在基隆表示，每年春節期間遴派國內優質藝文團體赴海外表演，今年將以「台客、新春、大團拜」為主軸，盼透過音樂與藝術凝聚僑胞向心。

今年春訪團行前公演特別移師基隆市文化中心舉行，包括寶島歌王文夏、台客搖滾董事長樂團、金曲客家歌手黃連煜及美聲歌后于台煙等多組演藝人員輪番上陣，展現最具台灣味的文化軟實力。

吳新興在授旗給訪團團長總統府國策顧問張富美時，表示希望將台灣精彩文化底蘊推向國際，讓世界看見台灣蓬勃活力。基隆市副市長林永發感謝僑委會選擇在基隆舉辦行前公演，嘉惠在地市民。他說，中央與地方政府合作不僅讓民眾有感，更豐富僑胞藝文生活。另包括立法委員蔡適應、僑委會副委員長田秋堇、主任秘書張良民等也出席觀賞，現場氣氛熱絡歡欣。

春節文化訪問團將在2月3日至3月5日前往日本東京、菲律賓納卯、泰國曼谷、馬來西亞檳城等亞洲7國、13城巡迴演出，海外僑胞可藉觀賞一解鄉愁。融合國、台語、客家話、原住民族的演出，呈現台灣文化多元樣貌，更加入奇幻魔術秀，帶來感官新體驗。1060121

(中央社)