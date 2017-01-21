雪崩埋飯店 內部影像曝光令人驚

瓦礫與雪堆湧入度假飯店，內部影像令人驚駭。(圖/中新網)

瓦礫與雪堆湧入度假飯店，內部影像令人驚駭。(圖/中新網)

度假飯店遭大雪掩埋前美景。(圖/中新網)

義大利18日發生山區雪崩掩埋一家度假飯店，救難人員找到30名死者，並發現10人存活，已經救出5人。飯店遭兩公尺高的大雪掩埋，瓦礫與雪堆湧入內部影像令人驚駭，救難人員表示，整座度假飯店還被大雪堆移動約10公尺。

里戈皮亞諾飯店位於阿布魯佐大區佩斯卡拉省的格蘭薩索山(Gran Sasso)附近，海拔1200公尺。這座四層樓高的四星級酒店共有43個房間。

(中時電子報)